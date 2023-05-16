«Джеймс Уэбб» нашел водяной пар на комете из главного пояса астероидов

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» нашёл водяной пар вокруг кометы, расположенной в главном поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Наблюдение космического аппарата вносит очередное доказательство в копилку гипотезы, что вода на Земле могла появиться благодаря кометам. Открытие телескопа также показывает, что вода в ранней Солнечной системе могла сохраняться в виде льда в главном поясе астероидов.

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«Мы видели объекты в главном поясе со всеми признаками комет в прошлом, но только с этими точными спектроскопическими данными, полученными с космического телескопа Джеймса Уэбба, мы можем сказать «да», это определенно эффект льда»



«Благодаря наблюдениям кометы Рида с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба мы теперь можем продемонстрировать, что водяной лед из ранней Солнечной системы мог сохраниться в поясе астероидов».

Об этом говорится в заявлении астронома из Университета Мэриленда Майкла Келли, ведущего исследователя.

Обнаружение водяного пара вокруг кометы 238P/Read может дать большой толчок теории о том, что вода, важный компонент жизни, была доставлена из космоса на Землю кометами. Отсутствие углекислого газа вокруг кометы 238P/Read удивило команду еще больше, чем водяной пар, соединение, которое, по предварительным подсчетам, составляет 10 процентов летучего вещества кометы, которое легко испаряется солнцем.

Команда заявила, что есть две возможные причины отсутствия углекислого газа у кометы 238P/Read. Во-первых, комета, вероятно, содержала углекислый газ во время своего формирования, но в конечном итоге снова потеряла его из-за солнца.

«Долговременное воздействие пояса астероидов может сделать это — углекислый газ испаряется легче, чем водяной лед, и может просачиваться в течение миллиардов лет», — сказал Келли.