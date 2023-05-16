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Продажи телевизоров с умными помощниками от «Яндекса» и «Сбера» за год выросли втрое

Продажи Smart TV с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера» в I квартале 2023 года составили 300 тыс. штук. По сравнению с прошлым годом они утроились, а доля таких телевизоров выросла с 5 до 15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

Продажи телевизоров с умными помощниками от «Яндекса» и Сбера выросли
© Пресс-служба Сбера

Тенденцию подтвердили сами компании-производители и маркетплейсы. В целом на российском рынке в I квартале 2023 года было продано 2 млн телевизоров, доля умных устройств на рынке составила чуть менее 85%. Востребованными остаются телевизоры брендов, ограничивших свое присутствие на российском рынке, таких как Samsung и LG. Ярко выраженным становится замещение корейских марок китайскими, например Hisense и Haier.

В «Яндексе» рассказали, что за последний год доля телевизоров на платформе «Яндекс ТВ» среди всех проданных Smart TV на российском рынке действительно выросла в три раза. Сейчас уже более 700 моделей и их модификаций работают на платформе «Яндекс ТВ», сообщил представитель компании.

В «Сбере», не называя абсолютных значений и не раскрывая динамики продаж, добавили, что устройства с отечественными ОС постепенно начали занимать долю ушедших с рынка телевизоров с ОС Tizen и WebOS.

Рост популярности телевизоров с установленными операционными системами «Сбера» и «Яндекса» связан с тем, что пользователи все больше отдают предпочтение экосистемным продуктам IT-гигантов — покупают колонки, умные лампочки и управляют пулом устройств со смартфона, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В связи с этим эксперты полагают, что интерес к такой продукции продолжит расти.

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