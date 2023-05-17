10 дерзких проектов Intel, о которых никто не слышал

Intel — один из крупнейших мировых производителей компьютерных чипов, но это не значит, что компания никогда не пробовала себя в других сферах. Напротив, фирма выпустила множество самых разных устройств: от детских микроскопов до игровых приставок и беспилотных дронов. Портал pcworld.com рассказал о самых странных проектах Intel.

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Микроскоп Intel QX3/5

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В начале 1999 года Intel запустила линейку продуктов Intel Play: серию образовательных игрушек для детей, которые мотивировали бы подрастающее поколение изучать компьютеры. Микроскоп QX3 был первой из них. Он подключался к компьютеру по USB-кабелю и транслировал изображение прямо на монитор — обычным оптическим микроскопам такие трюки были не по силам. Правда, разрешение картинки составляло всего 320 х 420, из-за чего любые молекулы неизбежно выглядели размазанными. Модель QX5 подняла разрешение до 640 х 480, но это не слишком помогло.

Intel Play Me2Cam

Play Me2Cam был своеобразным аналогом Microsoft Kinect. Камера подключалась к компьютеру, но не отправляла изображение пользователя по Интернету, а позволяла ему взаимодействовать с объектами на экране внутри трех игр (они шли на диске в комплекте).

eBay

Intel Play Computer Sound Morpher

eBay

Странный гаджет, который до сих пор можно найти на вторичном рынке. Sound Morpher записывает голос пользователя… После чего проигрывает его назад «как плохой диктофон» через наушники, идущие в комплекте. Видимо, забавы ради.

Intel Wireless Series Gamepad

К 2000 году Intel полным ходом развивалась в сфере компьютерной периферии, и линейка продуктов Wireless Series была призвана продемонстрировать возможности т.н. «компьютера без проводов» — эта идея была весьма модной в те времена. Wireless Series состоял из базы, к которой можно было подключить мышь и клавиатуру Intel. Но самым странным устройством был беспроводной контроллер, похожий на подушку для геморроя или игрушку для взрослых.

Intel Dot.Station и Intel PC

Да, Intel в том числе выпускала собственные компьютеры. Точнее, «Интернет-устройства», выглядевшие как компьютеры. Они могли подключаться к Сети и позволяли пользоваться почтовым ящиком, а в стандартную комплектацию, помимо всего прочего, входил встроенный телефон и пульт дистанционного управления. По задумке, Dot.Station был рассчитан на людей, не владевших ПК… Хотя целевая аудитория Intel была совсем иной. Classmate PC, портативный компьютер для отдаленных и развивающихся регионов, тоже не прожил долго.

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Intel Personal Audio Player

Тяжело сказать, как публика восприняла серию Intel Play. Возможно, покупатели действительно разобрали игрушки своим детям — а возможно и насмехались над периферией, плохо замаскированной под детские продукты. Так или иначе, в октябре 2001 года фирма запустила сразу три аксессуара для ПК: веб-камеру, MP3-проигрыватель и цифровую камеру. Intel Personal Audio Player очень не повезло выйти на рынок в том же окне, что и оригинальный iPod.

Intel

Intel Pocket Digital PC Camera

Не так давно цифровые камеры 640 х 480 были пиком развития технологий. Intel Pocket Digital PC Camera не только могла снимать фотографии, но и позволяла записывать видео в 480р. Правда, объем встроенного накопителя составлял всего 8 МБ — этого хватало где-то на 128 фотографий или 10-секундный видеоролик.

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Intel Play Digital Movie Creator

Еще один аксессуар, призванный продавать компьютеры. Digital Movie Creator — небольшая экшен-камера, при помощи которой пользователь мог записать видео, перекинуть его на ПК и смонтировать собственный фильм. На диске в комплекте с устройством даже были стоковые футажи с National Geographic, которыми можно было пользоваться для монтажа.

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Дрон Intel Shooting Star

Под руководством CEO Брайана Кржанича Intel прошла период горячего увлечения нетворкингом, умными сетями и сенсорами. Пожалуй, одним из самых специфичных продуктов компании того периода стал Shooting Star — квадрокопотер, разработанный специально для больших световых шоу, которые дополняли и заменяли собой фейерверки. Shooting Star засветился на Super Bowl, Олимпиаде 2020 года и еще много где, однако в 2022 году Intel продала свой бизнес по разработке дронов.