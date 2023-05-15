В Сеть утекли характеристики всех версий Apple M3

Стало известно, что Apple уже начала тестировать свой чипсет следующего поколения M3 Pro, который будет использоваться в MacBook Pro. А спецификации нового чипа были раскрыты Марком Гурманом.

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В своем последнем информационном бюллетене Power On Гурман сообщает, что источник прислал ему журналы разработчиков App Store, которые показывают, что чип работает на необъявленном MacBook Pro с macOS 14. Как предполагает аналитик, тестируемый вариант M3 – это M3 Pro базового уровня, который компания планирует выпустить где-то в следующем году.

Сообщается, что M3 Pro будет разработан по 3-нм техпроцессу TSMC и иметь 12 ядер ЦП, включая шесть высокопроизводительных ядер, и шесть энергоэффективных ядер. Новая SoC также будет иметь 18 графических ядер и 36 ГБ объединенной памяти. MacBook M3 будет работать под управлением macOS 14.0, которая должна быть анонсирована в следующем месяце вместе с iOS 17, iPadOS 17 и Watch OS 10.

По мнению Гурман, прежде чем выйдет M3 Pro Apple анонсирует M3. А первые компьютеры Mac с этими чипами появятся на рынке к концу этого года или в начале следующего.