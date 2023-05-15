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В России обнаружили способных переносить чуму клещей

Три новых вида клещей, способных переносить чуму и лихорадку Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ). Опасные паразиты, отметили ученые, широко распространены в Сибири и Монголии.

Российские ученые открыли новые опасные виды клещей
© Pexels

— Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, — рассказала доцент ТМУ Мария Орлова.

Описанные учеными клещи были найдены на летучих мышах, их носителях. Учитывая, что сами мыши обычно живут большими колониями, существует повышенный риск распространения среди них болезней, передает Persian Journal of Acarology.

Вакцинация от клещевого энцефалита показана клинически здоровым людям и детям с 12 месяцев, которые проживают на потенциально опасной по распространению клещевого энцефалита территории. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Савельева.

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта. Без справки от терапевта в большинстве случаев в прививке отказывают.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

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