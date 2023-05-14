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Почему летучие мыши спят вверх ногами

Летучие мыши отличаются от других млекопитающих некоторыми особенностями. К примеру, они могут летать, пользуются эхолокацией, спят вниз головой. Но почему именно такое положение тела они принимают для сна.

Специалисты объяснили, почему летучие мыши спят вверх ногами
© Ferra.ru

На нашей планете летучие мыши обитают уже 60 миллионов лет. И при этом они спят только вверх ногами. Объясняется это следующим.

Самая главная причина такого положения во время сна - это то, что летучая мышь не может полететь так, как птица, то есть оттолкнувшись лапами. У всех летучих мышей задние лапки просто очень слабые и тонкие, и оттолкнуться они ими не могут. Полёт начинают они со свободного пикирования, и для этого нужен как минимум 1 м высоты. Кроме того, крылья у летучих мышей по подъёмной силе тоже уступают птицам.

Если летучая мышь зацепится вверх ногами где-то в укромном месте, то хищники её не поймают быстро. Связано это ещё и с тем, что сон у этих животных очень крепкий.

А если говорить о вероятности удара крови в голову, то у летучих мышей такой исход невозможен. Всё дело в том, что у этих зверьков сильное сердце и небольшой относительный объём крови.

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