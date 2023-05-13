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Антропологи нашли в Германии следы древних людей возрастом 300 тысяч лет

Специалисты из Университета Тюбингена обнаружили человеческие следы возрастом 300 тысяч лет. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

Антропологи нашли в Германии следы древних людей возрастом 300 тысяч лет
© Вечерняя Москва

Следы были обнаружены рядом с озером в палеолитическом комплексе Шенинген в Нижней Саксонии. По предположению ученых, данный отпечаток, вероятнее всего, принадлежал вымершему гейдельбергскому человеку и был окружен следами нескольких животных.

Исследователи считают, что древние люди могли использовать этот водоем для добычи пищи, поэтому проживали где-то неподалеку. Однако ученые, ко всему прочему, обнаружили на месте следы детей и подростков, поэтому, скорее всего, «это была семейная прогулка, а не группа взрослых охотников».

В дополнение к человеческим отпечаткам группа экспертов проанализировала 55-сантиметровые следы слонов, относящихся к вымершему виду. Эти животные носили прямые мощные бивни. Специалисты предположили, что такой зверь в то время был самым крупным наземным животным. Взрослые особи слонов достигали массы тела до 13 тонн, говорится в статье.

Чилийские палеонтологи нашли и изучили доисторическое болото, в водах которого сохранились останки тысяч древних животных. Научный сотрудник Чилийского университета, профессор Изабель Картахена поделилась с «Вечерней Москвой» подробностями.

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