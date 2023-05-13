В Сочи зафиксировали массовое скопление краснокнижных ядовитых грибов

Массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов впервые зафиксировано в сочинском парке «Дендрарий», а также по всему курорту, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

По ее словам, массовое произрастание решеточника красного на курорте достаточно редкое событие, гриб раньше появлялся в штучном экземпляре.

Солтани связала распространение ядовитого гриба с высокой влажностью, туманами и умеренным теплом, и предупредила туристов, что решеточник можно встретить по всему курорту, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что гриб очень ядовитый, его нельзя трогать: имеет необычную форму и ярко-выраженный цвет, а при массовом произрастании – специфический запах. Ученый отметила, что грибы будут расти в Сочи вплоть до ноября, пока будет тепло.

Решеточник красный – редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае.