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Ученые в Сочи предупредили о массовом произрастании краснокнижных ядовитых грибов по всему курорту

Массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов впервые зафиксировано в сочинском парке «Дендрарий», а также по всему курорту, сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

В Сочи зафиксировали массовое скопление краснокнижных ядовитых грибов
© РИА Новости

По ее словам, массовое произрастание решеточника красного на курорте достаточно редкое событие, гриб раньше появлялся в штучном экземпляре.

Солтани связала распространение ядовитого гриба с высокой влажностью, туманами и умеренным теплом, и предупредила туристов, что решеточник можно встретить по всему курорту, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что гриб очень ядовитый, его нельзя трогать: имеет необычную форму и ярко-выраженный цвет, а при массовом произрастании – специфический запах. Ученый отметила, что грибы будут расти в Сочи вплоть до ноября, пока будет тепло.

Решеточник красный – редкий вид грибов, имеет необычную форму и яркий цвет. Обладает множеством токсинов смертельно опасных для человека. Произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае.

Ранее в 2021 году у плодовых деревьев в Сочи произошел «гормональный сбой».

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