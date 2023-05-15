Пользователи WhatsApp cмогут оплачивать товары прямо из приложения

WhatsApp расширяет свою платежную платформу WhatsApp Pay на предприятия в Сингапуре. Цель - упростить процесс покупки для клиентов и предоставить предприятиям удобный способ продажи своей продукции, не перенаправляя пользователей на внешние платформы или в физические магазины.

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Для запуска платформы WhatsApp сотрудничает с ведущей компанией по онлайн-платежам Stripe. Весь процесс оформления заказа происходит внутри WhatsApp. Подтверждение платежа происходит почти мгновенно.

Клиенты могут оплачивать покупки с помощью основных кредитных и дебетовых карт, таких как Visa и MasterCard.

Первоначально WhatsApp Pay будет доступен избранному числу продавцов в Сингапуре.