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ГК «Бештау» планирует запустить производство ноутбуков в Ростове-на-Дону в октябре

Российский разработчик товаров радиоэлектронной промышленности «Бештау», который занимается выпуском продукции в рамках импортозамещения, планирует запустить в Ростове-на-Дону производство ноутбуков и литийионных аккумуляторов в октябре 2023 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение соучредителя этой компании Владимира Кузнецова.

ГК «Бештау» планирует запустить производство ноутбуков в Ростове-на-Дону
© Unsplash

«Мы планируем начать строительство в августе текущего года. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию планируется в октябре 2023 года. Помимо выпуска ноутбуков и литийионных аккумуляторов новый ростовский завод обеспечит увеличение объемов производства материнских плат», — сказал Кузнецов.

Соучредитель «Бештау» привел оценку объема инвестиций в новое производство на уровне 4 млрд руб. По его словам, компания профинансирует проект самостоятельно. В Ростове-на-Дону построят нескольких производственных заводов.

Во второй половине апреля руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве России в Москве Денис Салия сообщил, что российская IT-компания Softline и власти Калининградской области обсуждают возможность строительства на территории региона фабрики по сборке ноутбуков и другой компьютерной техники.

В конце апреля газета «Коммерсантъ» написала о намерении российского контрактного производителя электроники «Рутек» в 2023 году наладить выпуск отечественных смартфонов в Зеленограде.

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