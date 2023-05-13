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Россияне стали массово потреблять отечественный контент

Россияне стали массово потреблять отечественный контент после ухода западных фильмов, передач и сервисов. Так считает представитель министерства цифрового развития РФ Екатерина Ларина, передает «Прайм».

Россияне стали массово потреблять отечественный контент
© РИА Новости

По ее словам уход западных компаний с рынка РФ создал уникальную ситуацию. Российская аудитория получила возможность потреблять отечественный контент, «который создавался в немалых количествах», особенно последние два-три года. Это связано с развитием аудиовизуальных сервисов и инвестициями в российскую индустрию развлечений.

Ларина рассказала, что в Минцифры этой весной проанализировали работу ведущих онлайн-кинотеатров РФ.

«Потребление контента не снизилось, но выросло, то есть уход части контента проблем не создал»,- заявила она.

Ларина выступила в рамках Петербургского международного юридического форума (11-13 мая).

Ранее режиссер Никита Михалков заявил. что уход голливудских фильмов придал импульс отечественному кино и «поиску новых смыслов».

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