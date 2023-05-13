Россияне стали массово потреблять отечественный контент

По ее словам уход западных компаний с рынка РФ создал уникальную ситуацию. Российская аудитория получила возможность потреблять отечественный контент, «который создавался в немалых количествах», особенно последние два-три года. Это связано с развитием аудиовизуальных сервисов и инвестициями в российскую индустрию развлечений.