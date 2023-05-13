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Россиян предупредили о мошенничестве с нейросетями

Начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники учатся обманывать россиян с помощью нейросетей. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Россиян предупредили о мошенничестве с нейросетями
© Unsplash

Магомедов предупредил, что аферисты нередко притворяются близким человеком россиянина и звонят ему, чтобы попросить о переводе средств. Они подделывают голоса с помощью помех на линии, чтобы их определить их личность было сложнее.

«Однако весьма вероятно, что с развитием нейросетей скоро преступникам станут доступны технологии искусственного интеллекта, имитирующие голос», — подчеркнул доцент.

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