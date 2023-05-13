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Космонавты досрочно вернулись на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили все работы в открытом космосе досрочно и вернулись на борт Международной космической станции (МКС).

Космонавты досрочно вернулись на МКС
© NASA

«Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк модуля "Поиск" в 00:01 по московскому времени 13 мая. Космонавты проработали на внешней поверхности МКС 5 часов 14 минут», – сообщает новость Роскосмос.

Космонавты работали с радиационным теплообменником модуля «Наука», а также установили два фала на дистанционном манипуляторе ERA и переходные поручни между «Наукой» и «Причалом».

Ранее «СП» писала о том, что ученые космического центра имени Линдона Джонсона при NASA смогли успешно провести опыт по выработке кислорода из искусственного лунного грунта в вакууме.

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