«Роскосмос» начнет проектирование миссии на Венеру

В начале 2024 года стартует эскизное проектирование миссии «Венера-Д». Об этом «Роскосмосе».

Отмечается, что в настоящее время госкорпорация и Российская академия наук в части космического комплекса миссии завершили разработку технического предложения.

«Начало работ по разработке и выпуску эскизного проекта планируется в январе 2024 года», — заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации заверили, что в настоящее время прорабатываются графики работ по эскизному проектированию, проводится согласование техзаданий, осуществляются контрактации организаций-соисполнителей и формируется совет главных конструкторов.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.