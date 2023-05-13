«Роскосмос» начнет проектирование миссии на Венеру

В начале 2024 года стартует эскизное проектирование миссии «Венера-Д». Об этом «Роскосмосе».
Отмечается, что в настоящее время госкорпорация и Российская академия наук в части космического комплекса миссии завершили разработку технического предложения.
«Начало работ по разработке и выпуску эскизного проекта планируется в январе 2024 года», — заявили в «Роскосмосе».
В госкорпорации заверили, что в настоящее время прорабатываются графики работ по эскизному проектированию, проводится согласование техзаданий, осуществляются контрактации организаций-соисполнителей и формируется совет главных конструкторов.
В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.
В октябре 2021 года заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмила Засова сообщила, что космический аппарат «Венера-Д» к соседней с Землей планете Солнечной системы планируется запустить 11 ноября 2029 года.