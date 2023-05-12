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WhatsApp введет функцию добавления подписей к пересылаемым сообщениям

Разработчики мессенджера WhatsApp введут возможность добавлять к пересылаемым сообщениям подписи. Это следует из описания приложения в App Store.

WhatsApp позволит добавлять подпись к пересылаемым сообщениям
© m24.ru

"Теперь вы можете добавить новое сообщение при удалении подписи из пересылаемого сообщения. Теперь вы можете создавать собственные стикеры, используя объекты из фото в Apple Фото", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователи смогут протестировать нововведение в ближайшие недели.

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До этого в App Store появилась обновленная версия приложения WhatsApp. После обновления в мессенджере изменилась система опросов, превью видео и изображений в чатах. Помимо этого, в новой версии приложения пользователи могут создавать собственные стикеры из фотографий в Apple Photos.

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