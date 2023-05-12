WhatsApp позволит добавлять подпись к пересылаемым сообщениям

Разработчики мессенджера WhatsApp введут возможность добавлять к пересылаемым сообщениям подписи. Это следует из описания приложения в App Store.

"Теперь вы можете добавить новое сообщение при удалении подписи из пересылаемого сообщения. Теперь вы можете создавать собственные стикеры, используя объекты из фото в Apple Фото", – говорится в сообщении.

До этого в App Store появилась обновленная версия приложения WhatsApp. После обновления в мессенджере изменилась система опросов, превью видео и изображений в чатах. Помимо этого, в новой версии приложения пользователи могут создавать собственные стикеры из фотографий в Apple Photos.