Космический аппарат NASA обнаружил две новые суперземли

Астрономы обнаружили две экзопланеты типа «суперземля», вращающиеся в обитаемой зоне ближайшей звезды. Каждая из них немного больше Земли и обе вращаются вокруг одной и той же звезды. Об этом пишет Space.

Экзопланеты были обнаружены спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), когда они пересекали лицо своей родительской звезды, так называемого, красного карлика - TOI-2095, которая находится примерно в 137 световых лет от Солнечной системы. Этот транзит вызвал провалы в свете звезды и анализ этих провалов помог выявить некоторые характеристики двух планет.

Планеты обозначены как TOI-2095 b и TOI-2095 c соответственно. Расстояние между TOI-2095 b и звездой составляет около одной десятой среднего расстояния между Землей и Солнцем. Экзопланете, которая в 1,39 раза шире нашей планеты, но в 4,1 раза больше ее массы, требуется около 17,7 земных суток, чтобы совершить оборот вокруг звезды.

Вторая планета системы, TOI-2095 c, находится немного дальше своего аналога. Чтобы совершить оборот вокруг родительской звезды, ей требуется 28,2 земных дня. Эта экзопланета имеет диаметр примерно в 1,33 раза больше Земли и до 7,5 раз больше массы.

По словам исследователей, вероятно, планеты, имеют температуру поверхности от 75 до 165 градусов по Фаренгейту.