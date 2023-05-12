Космический аппарат NASA обнаружил две новые суперземли
Астрономы обнаружили две экзопланеты типа «суперземля», вращающиеся в обитаемой зоне ближайшей звезды. Каждая из них немного больше Земли и обе вращаются вокруг одной и той же звезды. Об этом пишет Space.
Экзопланеты были обнаружены спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), когда они пересекали лицо своей родительской звезды, так называемого, красного карлика - TOI-2095, которая находится примерно в 137 световых лет от Солнечной системы. Этот транзит вызвал провалы в свете звезды и анализ этих провалов помог выявить некоторые характеристики двух планет.
Планеты обозначены как TOI-2095 b и TOI-2095 c соответственно. Расстояние между TOI-2095 b и звездой составляет около одной десятой среднего расстояния между Землей и Солнцем. Экзопланете, которая в 1,39 раза шире нашей планеты, но в 4,1 раза больше ее массы, требуется около 17,7 земных суток, чтобы совершить оборот вокруг звезды.
Вторая планета системы, TOI-2095 c, находится немного дальше своего аналога. Чтобы совершить оборот вокруг родительской звезды, ей требуется 28,2 земных дня. Эта экзопланета имеет диаметр примерно в 1,33 раза больше Земли и до 7,5 раз больше массы.
По словам исследователей, вероятно, планеты, имеют температуру поверхности от 75 до 165 градусов по Фаренгейту.
Полученные данные смогут помочь понять процессы, которые формируют состав малых планет, вращающихся вокруг красных карликов.