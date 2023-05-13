Как быстро восстановить удаленное приложение на Android

При чистке памяти телефона на Android можно ненароком удалить полезное приложение, которым вы пользуетесь каждый день. Но можно ли быстро исправить ошибку и восстановить его? Отвечаем — можно. Портал lifehacker.ru рассказал, как это сделать.

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Через Google Play

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Проще всего восстановить удаленное приложение можно через магазин Google Play. Причем для этого не нужно помнить название или логотип программы: учетная запись Google хранит историю того, какие приложения вы загружали на свои устройства. Если они все еще доступны на Google Play, то их можно вернуть за пять минут.

Откройте Google Play.

Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана.

Перейдите в меню «Управление приложениями и устройством».

Откройте вкладку «Управление» и выберите параметр «Не установленные».

На экране появится список приложений, которые вы загружали в прошлом.

Найдите нужные вам программы и отметьте их галочками.

Нажмите на кнопку загрузки в правом верхнем углу экрана, чтобы установить выбранные приложения.

Через специальные программы для восстановления

Если вы переживаете, что нужное вам приложение может пропасть из магазина, есть смысл создать резервную копию при помощи специальной программы. Например, Super Backup или Apps Backup and Restore. В Интерне можно найти и другие, однако это не так уж важно: утилиты подобного рода зачастую работают по схожим принципам.

При наличии резервной копии вам необходимо будет лишь запустить программу восстановления и распаковать архив приложения. Но предупреждаем: при выборе утилиты внимательно проверяйте отзывы других пользователей. Скачивайте подобные инструменты только на официальных сайтах разработчиков, чтобы не стать жертвой мошенников.

Через apk-файл

Наконец, если приложение все-таки пропало из Google Play и вы не создали резервную копию, не проблема — кто-то в Интернете наверняка позаботился об этом за вас и сохранил установочный файл. Как правило, они выкладываются на тематических форумах, посвященных Android.

Найти установочный файл не сложно: просто вбейте в любой поисковик название приложения и формат apk. Например, Spotify apk. Опять же, перед загрузкой файлов из незащищенных источников обязательно проверяйте отзывы других пользователей и количество комментариев.