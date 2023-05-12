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OnePlus готовит недорогой флагман с необычным разрешением экрана

Китайский бренд OnePlus готовит к выходу новый субфлагманский смартфон Ace 2 Pro, который получит последний чип Snapdragon и дисплей с разрешением 1,5K. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

OnePlus готовит недорогой флагман с необычным разрешением экрана
© Газета.Ru

По данным источника, OnePlus Ace 2 Pro оснастят дисплеем с изогнутыми гранями и разрешением 1,5K производства BOE. За производительность новинки будет отвечать флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2.

Согласно ранним утечкам, OnePlus Ace 2 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и системой из трех камер с разрешением 50, 8 и 2 Мп. Какие-либо другие данные пока не раскрываются. Также неизвестными остаются дата презентации и доступность смартфона за пределами КНР.

С начала 2023 года бренд представил две модели линейки Ace — OnePlus Ace 2 на базе Snapdragon 8 + Gen 1 в стиле и Ace 2V с чипсетом MediaTek Dimensity 9000.

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