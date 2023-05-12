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Последнее обновление Windows может вывести компьютер из строя

Пользователи жалуются на последнее накопительное обновление Windows 11, выпущенное во вторник, которое привело к появлению многочисленных проблем системы. Об этом сообщает портал Windows Latest.

Последнее обновление Windows может вывести компьютер из строя
© Microsoft

Накопительное обновление Windows 11 KB5026372 предназначалось для улучшения работы системы, однако многие столкнулись с нарушением работы VPN-соединений, в частности L2TP/IPsec VPN. Некоторые пользователи заметили значительное снижение скорости загрузки и выгрузки данных, в то время как другие испытали трудности при скачивании файлов из sftp через L2TP/IPsec VPN. При этом переустановка WAN, очистка DNS, отключение IPv6 и брандмауэра не помогают устранить проблему.

Также сообщается, что обновление активировало шифрование диска BitLocker, из-за чего компьютеры некоторых пользователей попали в «бесконечный» цикл автоматического восстановления. В решении этой проблемы может помочь лишь полная очистка системы и переустановка Windows.

Отмечается, что несколько других пользователей столкнулись с проблемами в виде выключения компьютера вместо перезагрузки после установки обновлений.

Компания Microsoft пока не признала наличие проблем. Пользователям, которые столкнулись с вышеописанными проблемами, рекомендуют удалить обновление с номером KB5026372, откатившись на прежнюю версию.

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