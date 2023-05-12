Космонавты интегрировали радиатор-теплообменник на МЛМ "Наука"

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, завершили интеграцию радиатора-теплообменника многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" в ходе внекорабельной деятельности (ВКД). Трансляция ведется в пятницу на сайте госкорпорации.

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Прокопьев и Петелин раскрыли панели радиатора и заправили его теплоносителем. Пока теплоноситель заполнял гидравлические контуры теплообменника, космонавты провели работы с манипулятором ERA, установив на него два фала. После этого космонавты интегрировали контуры радиатора и модуля "Наука".

Как следует из переговоров космонавтов с Землей, Прокопьев и Петелин достаточно быстро справились с задачами ВКД и вернутся на борт станции скорее, чем изначально планировалось.

Третий в 2023 году выход в открытый космос проводится с целью интеграции радиатора-теплообменника МЛМ "Наука". Работы за пределами станции проводят космонавты Сергей Прокопьев, одетый в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, и Дмитрий Петелин, работающий в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами. Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 18:47 мск, ожидается, что внекорабельная деятельность продлится 6 часов 18 минут.