Марсоход Perseverance показал фото возможного русла мощнейшей древней реки

Новые изображения, сделанные марсоходом Perseverance, показывают то, что когда-то было бурной рекой, которая была глубже и быстрее, чем ученые когда-либо видели. Река была частью сети водных путей, которые впадали в кратер Езеро — район, который марсоход исследует более двух лет. Понимание этой водной среды может помочь ученым в поиске признаков древней микробной жизни в марсианских породах, сообщили в Лаборатории реактивного движения НАСА.

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Perseverance исследует вершину веерообразной груды осадочных пород высотой 250 метров с изогнутыми слоями, оставшимися после течения воды. Вопрос заключается в том, текла ли эта вода относительно мелкими потоками — похоже на то, что марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла, — или речная система была мощной. Две новые мозаики, собранные из сотен фотографий, предполагают последнее, давая важные подсказки: крупные зерна отложений и булыжники.

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«Это указывает на бурную реку, которая несет много мусора. Чем мощнее поток воды, тем легче он может перемещать более крупные куски материала», — сказала Либби Айвз, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА.

На одной из мозаик запечатлено место, которое назвали «Убежище Скринкл». Ученые уверены, что изогнутые слои здесь были сформированы мощным потоком воды. Это могут быть остатки берегов реки, которые со временем сдвинулись, или остатки песчаных отмелей, образовавшихся в реке. Слои в прошлом, вероятно, были намного выше. Ученые подозревают, что эти груды отложений сильно выветрились.

Вторая мозаика, сделанная Perseverance, показывает место, которое находится примерно в 450 метрах. Его назвали «Пайнстенд», это изолированный холм с изгибающимися осадочными слоями, некоторые из которых достигают высоты 20 метров. Ученые считают, что и эти высокие слои могли быть образованы мощной рекой.