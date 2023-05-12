$75.88-0.8182.89-1.26

Майнеры начали предлагать свои услуги для обучения нейросетей

Эпоха майнинга криптовалют с помощью видеокарт закончилась в прошлом году — теперь обычные геймеры могут купить себе графические процессоры без невероятных переплат. Казалось, что рынок пришёл в норму, однако в скором времени всё может измениться.

Майнеры начали предлагать свои услуги для обучения нейросетей
© NVIDIA

Издание Bloomberg пообщалось с несколькими крупными майнинг-компаниями и выяснило, что те начали предлагать свои услуги для работы с искусственным интеллектом. Так, компания Hut 8 Mining уже заработала на этом больше $ 17 млн, а Hive BlockChain ожидают роста доходов на работе с ИИ вплоть до $ 100 млн до конца 2024 года.

При этом в Bloomberg отмечают, что очередной дефицит видеокарт, скорее всего, не наступит. Для работы нейросетей необходимы очень мощные специализированные чипы — даже RTX 4090 справляется лишь с частью сложных задач. Поэтому компании вынуждены приобретать у NVIDIA и других гигантов куда более дорогие решения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий