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Один из крупнейших производителей смартфонов свернул производство чипов

Один из крупнейших китайских производителей смартфонов Oppo объявил о прекращении работы своего подразделения ZEKU, отвечающего за разработку собственных чипов MariSilicon. Об этом сообщает портал Android Authority.

Oppo закрыла производство кастомных чипов
© Oppo

Компания объяснила свое решение неопределенностью в глобальной экономике и индустрии смартфонов. Подразеление ZEKU было создано в 2019 году и успело выпустить два чипа: MariSilicon X и MariSilicon Y. Первый является нейронным процессором для обработки изображений и видео с помощью машинного обучения, а второй — чипом для улучшения качества звука по Bluetooth. Чипы MariSilicon использовались в нескольких флагманских моделях Oppo.

Oppo заверила, что закрытие ZEKU не повлияет на устройства, которые уже используют чипы MariSilicon. Однако неизвестно, как это скажется на планах компании по разработке новых чипов в будущем.

Oppo не единственный производитель смартфонов, который пытался создать свои чипы для дифференциации от конкурентов. Google, Vivo и Xiaomi также имеют фирменные чипы, предназначенные в том числе для улучшения качества изображений или машинного обучения.

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