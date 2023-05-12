Российские космонавты в открытом космосе проведут работы с «Наукой»

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин покинут борт российского сегмента Международной космической станции (МКС) и выйдут в открытый космос для проведения работ с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) «Наука». Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

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Целью внекорабельной деятельности (ВКД) называется раскрытие и установка радиатора-теплообменника МЛМ. Открытие выходного люка модуля «Поиск» российского сегмента МКС запланировано на 18:55 по московскому времени. Работы в открытом космосе должны занять 6 часов 18 минут.

Соответствующие работы в открытом космосе будут вестись в скафандрах «Орлан-МКС» №4 и №5.

Российские космонавты Прокопьев и Петелин также покидали борт МКС 19 апреля.