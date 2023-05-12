Телец: гороскоп на сегодня, 12 мая 2023 года – Рамблер/гороскопы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Космодром Восточный, который находится в Амурской области, наращивает пусковую активность, поэтому в 2023 году там ожидается увеличение турпотока. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Все "гражданские" пуски [будут доступны для туристов]: пилотируемые, грузовики, запуски спутников и других аппаратов. Но поскольку сейчас есть некоторые сложности с логистикой в отношении Байконура, лучше уточнять у туроператора", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что Восточный "наращивает потихоньку пусковую активность".

Как уточнили в госкорпорации, в 2023 году Роскосмос планирует по числу туристов на космодромах не уступить 2022 году.

В апреле Руслан Мухамеджанов, который на тот момент занимал должность гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос), сообщил ТАСС, что в 2023 году с космодрома Восточный планируется осуществить три пуска, первый из них - в мае. В 2022 году с дальневосточного космодрома был осуществлен один пуск ракеты-носителя.