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Huawei и Samsung оставили в своих магазинах удалённые из Google Play приложения российских банков

Google Play считается чуть ли не единственным источником Android-приложений, поэтому если из этого магазина исчезают какие-то программы, пользователи считают, что альтернативы для скачивания нет.

Huawei и Samsung оставили в своих магазинах приложения российских банков
© ferra.ru

Но, как оказалось, большинство приложений подсанкционных банков, удалённых из Google Play, можно скачать из Galaxy Store — фирменного маркетплейса Samsung и AppGallery от Huawei. Из Google Play после введения санкций исчезли приложения «Сбербанк онлайн», Альфа-банка, Совкомбанка, банка «Открытие» и ВТБ.

Как сообщают «Ведомости», в Galaxy Store можно скачать перечисленные приложения, кроме Совкомбанка. При этом в маркетплейсе Mi Store, предустановленном на устройствах Xiaomi, указанных приложений нет.

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