В Испании обнаружили древнюю «запечатанную» гробницу

Испанские археологи обнаружили ранее неизвестный мегалитический памятник на территории дольменного комплекса Антекера. Там располагаются как природные объекты, так и древние искусственные сооружения четвертого-третьего тысячелетий до нашей эры.

© Мир 24

Ученые обследовали природный памятник Ла-Пенья-де-лос-Энаморадос, также известный как «спящий гигант» – гору высотой более 800 метров. В ходе экспедиции была найдена гробница возрастом около 5000 лет.

Прямоугольное каменное сооружение использовали в течение нескольких тысячелетий. Оно было заброшено в 1950-1180 годах до нашей эры.

Каменные плиты гробницы были уложены таким образом, чтобы совпадали с точкой восхода солнца в день летнего солнцестояния. Некоторые из них направляли солнечные лучи в заднюю часть помещения. Кроме того, археологи обнаружили треугольный, похожий на стрелу камень, вделанный в пол и также ориентированный в направлении восходящего солнца.

Ученые отметили, что гробницу возвели примерно в то же время, что и древнейшие мегалиты Антекеры – в 3000-х годах до нашей эры. Тела умерших оставляли на плоской каменной платформе вместе с подношениями. Затем их сбрасывали на прилегающую территорию. Во время раскопок археологи нашли там 40 зубов и 95 костей.

Примерно в 2500 годах до нашей эры гробницу реконструировали. Там появились ниши для погребения двоих человек, мужчины и женщины. Очевидно, они обладали высоким социальным статусом.

Позднее гробница претерпела еще одну значительную трансформацию. У ее входа положили камни, словно люди хотели заблокировать или запечатать ее, и погребли останки трех женщин и двоих детей. После этого гробница была заброшена и до последнего времени оставалась нетронутой, сообщает Antiquity.