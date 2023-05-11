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Новый Android получит ИИ, способный генерировать ответы на сообщения

Google представила ИИ-модель для Android 14, которая способна генерировать текст на основе предыдущих сообщений пользователя. Как сообщает The Verge, новая функция получит название Magic Compose.

Новый Android получит ИИ, способный генерировать ответы на сообщения
© globallookpress.com

Искусственный интеллект внедрили в стандартное приложение «Сообщения» на Android. Он позволяет пользователю отвечать с помощью предлагаемых нейросетью ответов. Сама функция может использовать сервис Grammarly, делать текст более кратким или профессиональным, а также подражать определенному стилю. Бета-тест Magic Compose начнется этим летом.

Также в рамках эксклюзивного решения для своих смартфонов Pixel Google добавит ИИ для создания обоев на основе текстовых описаний. Обновление ожидается уже в следующем месяце. Кроме того, компания заявляет, что у нее есть новый вариант «кинематографических обоев», которые используют модели машинного обучения на устройстве для преобразования фотографий пользователя в 3D-изображения — они должны оживать при разблокировке или наклоне устройства.

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