Новый Android получит ИИ, способный генерировать ответы на сообщения

Искусственный интеллект внедрили в стандартное приложение «Сообщения» на Android. Он позволяет пользователю отвечать с помощью предлагаемых нейросетью ответов. Сама функция может использовать сервис Grammarly, делать текст более кратким или профессиональным, а также подражать определенному стилю. Бета-тест Magic Compose начнется этим летом.

Также в рамках эксклюзивного решения для своих смартфонов Pixel Google добавит ИИ для создания обоев на основе текстовых описаний. Обновление ожидается уже в следующем месяце. Кроме того, компания заявляет, что у нее есть новый вариант «кинематографических обоев», которые используют модели машинного обучения на устройстве для преобразования фотографий пользователя в 3D-изображения — они должны оживать при разблокировке или наклоне устройства.