В Германии найдена монета королевы Фастрады

Центр Карла Великого в Ахене (Германия) заявил об обнаружении уникальной монеты эпохи Каролингов (751-987 годы). На ней выбито имя жены Карла Великого королевы Фастрады.

Монета представляет собой серебряный денье. На аверсе имеется надпись CARoLVSREXFR (Карл, король франков), на реверсе – FASTRADA REGIN (Королева Фастрада) вокруг монограммы Карла Великого (KAROLVS).

Известно, что такой тип монет ввели в обращение в 793 году, а в 794-м Фастрада умерла. Следовательно, артефакт можно точно датировать.

Ученые подчеркнули, что это первая известная каролингская монета с женским именем (за исключением девы Марии). Очевидно, король приказал выбить имя Фастрады не только в знак привязанности, но и в знак того, что разделяет с ней власть, сообщает Arkeonews.

Биография Фастрады весьма подробно отражена в исторических хрониках. Известно, что родилась примерно в 765 году и являлась дочерью могущественного восточно-франкского графа Радульфа. Фастрада стала третьей (по другим источникам – четвертой) женой Карла Великого, прожила в браке 11 лет и родила двух дочерей. Умерла от болезни в августе 794 года и похоронена в аббатстве Святого Альбана близ Майнца.