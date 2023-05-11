Google признал баг, включающий «прослушку» в WhatsApp

Google признала наличие ошибки, которая позволяет приложению WhatsApp включать «прослушку». Как пишет портал Engadget, о проблеме в начале мая рассказал пользователь Twitter.

Согласно его сообщению, WhatsApp на Android может в фоновом режиме включать микрофон, таким образом прослушивая владельца. Внимание на твит обратил владелец соцсети, бизнесмен Илон Маск, который вновь заявил о том, что WhatsApp нельзя доверять.

Вскоре после этого представители мессенджера прокомментировали ситуацию и обвинили в ней Android. По их информации, проблема кроется в самой системе, а преднамеренной прослушки со стороны WhatsApp нет.