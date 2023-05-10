Spotify удалил десятки тысяч песен, созданных искусственным интеллектом

Музыкальная потоковая служба Spotify удалила десятки тысяч треков, сгенерированных искусственным интеллектом. Об этом сообщает Financial Times.

Заявляется, что решение было принято на фоне того, как Universal Music Group (UMG), один из ведущих лейблов, обвинил стартап Boomy в накручивании счетчика прослушиваний и нарушении авторских прав.

Boomy — это сервис, позволяющий создавать музыкальные композиции на основе текстового описания с помощью генеративного искусственного интеллекта. С момента своего запуска в 2021 году на платформе было создано более 14 миллионов треков, что составляет 14% от всей записанной в истории музыки. Эти треки можно экспортировать на различные потоковые службы и получать доход от их прослушивания.

Однако UMG утверждает, что Boomy использует ботов для искусственного увеличения числа прослушиваний своих треков, тем самым обманывая систему распределения гонораров. Лейбл обратил внимание на Boomy после нарушения авторских прав Drake и The Weeknd, используя голоса которых без разрешения, была создана музыкальная композиция. Вскоре этот трек был удален из Spotify и Apple Music.