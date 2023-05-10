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Написанная в соавторстве с нейросетью книга о киберпанке вышла в России

В книжном сервисе «Литрес» вышла книга «Скайнет в эпоху киберпанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке» Антона Платунова и Андрея Глебова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса, авторы написали книгу в соавторстве с искусственным интеллектом языковой модели GPT-4.

В России вышла написанная в соавторстве с нейросетью книга
© «Литрес»

Во время работы над книгой, уточнили в «Литресе», нейросеть самостоятельно генерировала диалоги и монологи, а также добавляла детали и идеи для развития сюжета. «Скайнет в эпоху киберпанка», добавили в пресс-службе, написана в гибридном жанре образовательной литературы и научной фантастики: читатели познакомятся с будущим по версии искусственного интеллекта, с тем, какие последствия могут быть у развития искусственного интеллекта и автоматизации.

Ранее сообщалось, что во Франции намерены запретить сгенерированные ИИ ролики перед выборами.

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