В России вышла написанная в соавторстве с нейросетью книга

В книжном сервисе «Литрес» вышла книга «Скайнет в эпоху киберпанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке» Антона Платунова и Андрея Глебова . Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса, авторы написали книгу в соавторстве с искусственным интеллектом языковой модели GPT-4.

Во время работы над книгой, уточнили в «Литресе», нейросеть самостоятельно генерировала диалоги и монологи, а также добавляла детали и идеи для развития сюжета. «Скайнет в эпоху киберпанка», добавили в пресс-службе, написана в гибридном жанре образовательной литературы и научной фантастики: читатели познакомятся с будущим по версии искусственного интеллекта, с тем, какие последствия могут быть у развития искусственного интеллекта и автоматизации.