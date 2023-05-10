В недрах Земли нашли гигантские столбы тепла

Большинство алмазов формируется глубоко в недрах Земли и переносится к поверхности благодаря кимберлитовым извержениям – быстрому подъему магматических пород. Ученые из Вуллонгонгского университета в Австралии провели моделирование с помощью суперкомпьютера и установили, что на этот процесс влияют гигантские «столбы тепла».

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Кимберлитовые извержения оставляют после себя характерную глубокую «трубку», которая часто содержит алмазы. Их следы находили по всему миру. Большинство известных трубок расположены в Канаде (178), Южной Африке (158), Анголе (71) и Бразилии (70).

Геофизики анализировали причины кимберлитовых извержений в течение нескольких десятилетий. Еще в 1980-х годах установили, что они могут быть связаны с небольшими термальными шлейфами в мантии. Но оставалось неизвестным, как тепло переносится из глубин Земли к кимберлитам.

Авторы новой научной работы с помощью суперкомпьютера создали трехмерные геодинамические модели мантии Земли. Они охватили перемещение континентов по поверхности и вглубь мантии за последний миллиард лет.

Расчет движения тепла вверх от ядра показал, что в недрах планеты существуют столбы тепла, соединяющие очень глубокие слои с поверхностью. Их истоки расположены на глубине 2900 км, прямо под ядром.

Модель указала на известные извержения кимберлитов в Африке, Бразилии, России и частично в Соединенных Штатах и Канаде. Также она вычислила неизвестные извержения в Восточной Антарктиде и на кратоне Йилгарн в Западной Австралии, сообщает The Conversation.

«Понимание внутренней истории Земли важно для поисков запасов полезных ископаемых – не только алмазов, но и важнейших минералов, таких как никель и редкоземельные элементы», – отметили авторы научной работы.