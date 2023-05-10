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Приложения банка "Санкт-Петербург" удалили из App Store

Мобильные приложения банка "Санкт-Петербург", подпавшего в феврале этого года под новые западные санкции, стали недоступны для скачивания из App Store. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Приложения банка «Санкт-Петербург» удалили из App Store
© globallookpress.com

На сайте кредитной организации указано, что приложения перестали быть доступны 5 мая.

"Ранее установленное на смартфоны мобильное приложение продолжает работать в штатном режиме и позволяет полноценно пользоваться продуктами и услугами банка", - уточнили в банке.

В середине марта этого года приложения банка "Санкт-Петербург" стали недоступны в магазине Google Play.

Приложения пяти банков пропали из App Store

Банк "Санкт-Петербург" был основан в 1990 году, осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара. В феврале 2023 года кредитная организация подпала под санкции стран Запада, в том числе под блокирующие ограничения (внесение в SDN-лист) со стороны США. На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.

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