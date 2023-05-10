В Китае задержан мужчина за создание фейковой новости с помощью ChatGPT

В Китае полиция задержала мужчину, который якобы использовал запрещенный в стране чат-бот ChatGPT для создания и распространения фейковых новостей. Об этом сообщает CNN.

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По данным телеканала, с помощью сервиса подозреваемый по фамилии Хун создал новость о крушении поезда, после чего распространил ее в сети с целью получения прибыли.

Уточняется, что заметка о катастрофе собрала около 15 тысяч просмотров, однако мужчина попал в руки полиции. 5 мая его допросили в городе Дунгуань на юге провинции Гуандун.

Как сообщили правоохранители, действия Хуна привели к конфликтам и спровоцировали непонимание в обществе. Этот инцидент стал первым в Китае уголовным делом, связанным с использованием искусственного интеллекта.

Ранее сооснователь Apple Стив Возняк высказывал мнение, что в руках недобросовестных людей генеративные нейросети вроде ChatGPT могут привести к росту мошеннической активности и дезинформации в сети. По его словам, для того, чтобы ИИ стал более безопасной технологией, правительство должно ввести ответственность за публикацию фейков, сгенерированных алгоритмами.