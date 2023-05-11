Маск предложил создать политическое шоу в Twitter

Глава соцсети Twitter Илон Маск обратился к бывшему ведущему CNN Дону Лемону с предложением запустить новое политическое шоу на платформе. Об этом сообщает Business Insider.

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Лемон был уволен 24 апреля. По версии источников, журналист в прошлом публиковал в сети женоненавистнические посты. Сам ведущий отрицал эти обвинения. В CNN лишь подтвердили уход Лемона без уточнения подробностей.

«Вы не думали о том, чтобы сделать свое шоу на платформе Twitter? Возможно, стоит попробовать. Тут аудитория намного больше [по сравнению с CNN]», — отметил Маск.

Приглашение пришло вскоре после того, как Маск опубликовал свой комментарий на заявление другого американского ведущего Такера Карлсона, который также был одномоментно уволен, но с телеканала Fox News.

«На нашей платформе, в отличие от улицы с односторонним движением, люди могут взаимодействовать и критиковать все, что говорят другие», — пояснил тогда глава Twitter.