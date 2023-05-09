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Исследование показало, что североамериканские крабы теряют обоняние из-за потепления

Причиной сокращения численности крабов Metacarcinus magister может быть утрата обоняния. Об этом сообщает Университет Торонто.

Североамериканские крабы теряют обоняние из-за потепления
© globallookpress.com

Metacarcinus magister обитают на западном побережье Северной Америки и являются ценным промысловым видом из-за деликатесного мяса. Как и у большинства крабов, у них плохое зрение, поэтому их обоняние имеет решающее значение для поиска пищи, партнеров, подходящих мест обитания и избегания хищников. Крабы чувствуют запахи с помощью антеннул, при этом им необходимо активно двигать этими «усиками». Внутри них расположены нейроны, отвечающие за обоняние, которые посылают сигналы в мозг.

Исследователи обнаружили, что при закислении океана при воздействии углекислого газа крабы совершают меньше «взмахов» антеннулами, а их сенсорные нейроны стали на 50% менее чувствительными к запахам.

«Крабы чаще взмахивают ими, когда обнаруживают интересующий их запах, но у крабов, подвергшихся воздействию закисления океана, запах должен был быть в 10 раз более концентрированным, прежде чем мы увидели увеличение количества движений», — сообщают ученые.

По мнению авторов, закисление может разрушать молекулы вещества и мешать им связываться с обонятельными рецепторами. Из-за этого обонятельные органы крабов деградируют, и при жизни в закисленной воде их сенсорные нейроны физически уменьшаются в объеме на 25 процентов. Закисление океана из-за увеличения концентрации в нем углекислого газа считается одной из наиболее тяжелых проблем, связанных с глобальным потеплением и скоплением парниковых газов.

Ученые считают, что это может объяснить наблюдаемое сокращение численности крабов.

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