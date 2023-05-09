Rutube подвергся кибератаке

Российский видеохостинг Rutube в День Победы столкнулся с кибератаками, включая DDoS, все они были успешно заблокированы и отражены. Об этом сообщил ТАСС технический директор Rutube Ростислав Чернаков.

"Атаки сегодня были, в том числе DDoS. Но они были отражены в момент появления угрозы. Без возможности влияния на функционал сайта и пользователей", - сообщил Чернаков.

Год назад, 9 мая 2022 года, Rutube, по свидетельству пресс-службы сервиса, подвергся "самой мощной кибератаке" за всю историю видеохостинга. В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. 11 мая Rutube запустился после кибератаки и практически полностью был восстановлен. В январе текущего года гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров заявил, что главной целью атаки на Rutube было уничтожение его архитектуры без возможности восстановления. Взлом видеохостинга, по его данным, осуществлялся по принципу атаки на атомную программу Ирана.