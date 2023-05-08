Китай успешно испытал возвращаемый космический аппарат

Многоразовый космический аппарат КНР вернулся на землю, что свидетельствует об успешном завершении его испытания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники.

© Wang Jiangbo, XinHua, Globallookpress

Отмечается, что запуск аппарата проходил на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Всего он пробыл на орбите 276 суток.

«Испытание прошло успешно, что показывает прорыв Китая в области исследования технологий многоразовых космических аппаратов», - следует из сообщения корпорации.