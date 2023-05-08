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Китай успешно завершил испытание многоразового космического аппарата

Многоразовый космический аппарат КНР вернулся на землю, что свидетельствует об успешном завершении его испытания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники.

Китай успешно испытал возвращаемый космический аппарат
© Wang Jiangbo, XinHua, Globallookpress

Отмечается, что запуск аппарата проходил на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Всего он пробыл на орбите 276 суток.

«Испытание прошло успешно, что показывает прорыв Китая в области исследования технологий многоразовых космических аппаратов», - следует из сообщения корпорации.

Ранее пуск самой тяжелой и мощной в истории космической ракеты Starship закончился ее взрывом через несколько минут после старта. При этом историк космонавтики Игорь Афанасьев в беседе со «Звездой» объяснил, почему считает его удачным.

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