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На удаление техники Huawei и ZTE из сетей связи США нужно ещё $3 млрд

По словам председателя Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессики Розенворсел, американским телекоммуникационным провайдерам потребуются возмещение, прежде чем они смогут приступить к замене оборудования китайских компаний ZTE и Huawei.

На удаление техники Huawei и ZTE из сетей связи США нужно ещё $3 млрд
© Ferra.ru

По оценкам FCC, потребуется более 3 миллиардов долларов в дополнение к уже выделенным 1,9 миллиардам на демонтаж китайского оборудования. В письме, направленном в сенатский комитет по коммерции, Розенворсел объяснила, что, хотя FCC может финансировать разумные оценки расходов, для покрытия дефицита требуется дополнительно $3,08 млрд.

Хотя США начали кампанию по отказу от китайской продукции в 2020 году, соблюдение этих стандартов было непоследовательным. Само правительство продолжает закупать китайское оборудование, а местные власти не изменили политику закупок. Поставщики телекоммуникационных услуг заявили о срочности и трудностях в реализации программы замены оборудования, особенно сельские поставщики, которые полагаются на федеральное возмещение для замены «ненадежного» оборудования и поддержания обслуживания.

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