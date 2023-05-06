На удаление техники Huawei и ZTE из сетей связи США нужно ещё $3 млрд

По словам председателя Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессики Розенворсел, американским телекоммуникационным провайдерам потребуются возмещение, прежде чем они смогут приступить к замене оборудования китайских компаний ZTE и Huawei.

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По оценкам FCC, потребуется более 3 миллиардов долларов в дополнение к уже выделенным 1,9 миллиардам на демонтаж китайского оборудования. В письме, направленном в сенатский комитет по коммерции, Розенворсел объяснила, что, хотя FCC может финансировать разумные оценки расходов, для покрытия дефицита требуется дополнительно $3,08 млрд.