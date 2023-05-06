Метка Apple AirTag помогла найти $1,1 млн, украденных из бронированного грузовика

AirTag, популярное устройство отслеживания предметов за авторством Apple, снова попало в заголовки газет, на этот раз благодаря своей роли в задержании двух братьев, обвиняемых в краже 1,1 млн долларов при ограблении бронированного грузовика Brinks.

© Ferra.ru

Недавно опубликованные судебные документы показали, что AirTag был незаметно спрятан внутри одного из похищенных контейнеров с деньгами.

Ограбление произошло в прошлом октябре в Чикаго, когда два брата, вооруженные пистолетами, якобы похитили наличные из банкомата и бронированного грузовика. В обвинении утверждается, что они силой отобрали деньги у курьера и приказали ей передать мешки с наличными из бронированного грузовика. Общая сумма похищенного составила около 1 млн долларов.

В судебных документах говорится, что охранная компания Brinks предупредила федеральных следователей о метке AirTag, спрятанной в одном из контейнеров с украденными деньгами.