$76.82-1.7984.91-2.09

Метка Apple AirTag помогла найти $1,1 млн, украденных из бронированного грузовика

AirTag, популярное устройство отслеживания предметов за авторством Apple, снова попало в заголовки газет, на этот раз благодаря своей роли в задержании двух братьев, обвиняемых в краже 1,1 млн долларов при ограблении бронированного грузовика Brinks.

Метка Apple AirTag помогла найти $1,1 млн, украденных из бронированного грузовика
© Ferra.ru

Недавно опубликованные судебные документы показали, что AirTag был незаметно спрятан внутри одного из похищенных контейнеров с деньгами.

Ограбление произошло в прошлом октябре в Чикаго, когда два брата, вооруженные пистолетами, якобы похитили наличные из банкомата и бронированного грузовика. В обвинении утверждается, что они силой отобрали деньги у курьера и приказали ей передать мешки с наличными из бронированного грузовика. Общая сумма похищенного составила около 1 млн долларов.

В судебных документах говорится, что охранная компания Brinks предупредила федеральных следователей о метке AirTag, спрятанной в одном из контейнеров с украденными деньгами.

AirTag в режиме реального времени сообщал о своем местонахождении, что позволило правоохранительным органам отследить его. Примерно через час после ограбления AirTag привел следователей к месту жительства подозреваемых.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий