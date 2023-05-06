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За пригоршню ватт: названы страны, где лучше всего работать с ChatGPT

Россия и США могут обогнать Европу в разработке чат-ботов, считает эксперт из Сколтеха Александр Сиволюбов. По его мнению, этому может поспособствовать сравнительно небольшая цена на электроэнергию в этих странах.

Названы страны, где лучше всего работать с ChatGPT
© Ferra.ru

Низкая стоимость электроэнергии может стать весомым преимуществом для разработчиков из стран, развивающих большие языковые модели наподобие чат-бота ChatGPT, рассказал ТАСС заместитель руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) Александр Сиволобов.

По расчетам ученых, тысяча запросов к ChatGPT требует от одного до четырех киловатт в час. Это до десяти раз больше, чем требуется для аналогичного количества запросов в поисковиках типа «Яндекса» или Google, отметил Сиволюбов. Один запрос к ChatGPT потребляет примерно столько же энергии, сколько ноутбук затрачивает за две минуты работы, подчеркнул эксперт.

По мнению Сиволюбова, страны, где электроэнергии не хватает или цены на нее высоки, могут отставать от таких стран, как Россия или США. В этих двух странах уровень цен на электроэнергию для оптовых покупателей примерно одинаков.

Решением проблемы высокого энергопотребления чат-ботов, отмечает специалист, может стать разработка новых чипов, предназначенных для работы с ИИ.

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