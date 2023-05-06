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Описан новый формат работы поисковика Google

Американская компания Google работает над полным редизайном поискового сервиса, чтобы включить в интерфейс поисковой строки разговоры с искусственным интеллектом, а также короткие видео и публикации из социальных сетей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Описан новый формат работы поисковика Google
© Газета.Ru

«Google уходит от формата показа списка результатов поиска с сайтами, который сделал компанию доминирующей поисковой системой на протяжении последних десятилетий», — говорится в статье.

Отмечается, что изменения представляют собой ответ на перемены в способах доступа людей к информации в интернете, включая появление ботов с ИИ, таких как ChatGPT.

Согласно документам компании и источникам, знакомых с ситуацией, внутри Google некоторые специалисты подталкивали разработчиков к еще более радикальному отходу от традиционного формата выдачи ссылок на 10 сайтов.

По версии источников, Google представит новые функции в ближайшее время. Среди них будет возможность вести диалог с чат-ботом на основе ИИ. В WSJ указали, что проект имеет кодовое название Magi.

Ранее сообщалось, что Google намерена внедрить в свою поисковую систему функцию разговорного ИИ. По версии корпорации, пользователи смогут задавать ИИ вопросы и получать ответы.

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