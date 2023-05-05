Ученые развеяли миф о связи длинных теломер и долголетия

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что длинные защитные участки на концах ДНК, которые, как считалось, обеспечивают долголетие, на самом деле повышают риск опухолей. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

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Теломеры — это области на концах хромосомы, которые защищают ее от различных повреждений при делении клетки. Ранее было показано, что длинные теломеры в клетках, выращенных в лаборатории, обеспечивают клеточное долголетие. Новое исследование предполагает, что у людей долгоживущие клетки могут вызывать проблемы на уровне организма.

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В исследовании приняли участие 17 человек из пяти семей. У всех 17 человек, участвовавших в исследовании, были мутации гена POT1. Обычно POT1 препятствует удлинению теломер, но его мутированная форма позволяет теломерам быть длиннее. У всех участников теломеры были в среднем на 90% длиннее, чем у населения в целом, а у девятерых теломеры были длиннее, чем у 99% людей.

За ними наблюдали в течение нескольких лет, а также проанализировали их истории болезни. В возрасте от 7 до 83 лет участники исследования страдали от увеличения щитовидной железы, различными видами меланомы, лимфомами, другими видами рака и миомой матки. У некоторых участников было более одного из этих состояний. У четырех пациентов, умерших в ходе наблюдения, были лимфома, рак толстой кишки, лейкемия и опухоль головного мозга.

У 67% пожилых участников были мутации, связанные с кроветворением, причем их было гораздо больше, чем обычно наблюдается у пожилых людей. По словам исследователей, увеличение количества мутаций клеток крови может способствовать повышенному риску развития рака крови.

Шесть участников старше 70 лет, однако, продемонстрировали некоторые признаки длительной молодости, например, более позднее появление седины.