Соучредитель Apple: «Если хотите, чтобы вас убил ИИ, то покупайте Tesla»

«Я верил тому, что он говорил: что к концу 2016 года автомобиль сможет сам разъезжать по стране. И мне пришлось купить одну из моделей. Вы знаете, я отдал 50000 долларов, но получил лишь обманутые ожидания. Я могу сказать, что это никогда не проедет через всю страну», – заявил Возняк.