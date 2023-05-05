Соучредитель Apple: «Если хотите, чтобы вас убил ИИ, то покупайте Tesla»

Соучредитель Apple Возняк: «Если хотите, чтобы вас убил ИИ, то покупайте Tesla»
Соучредитель компании Apple Стив Возняк раскритиковал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, а также его компанию Tesla. Об этом сообщает портал Electrek.
По словам Возняка, он остался крайне разочарован деятельностью Илона Маска, так как многие его обещания остались не сдержаны.
«Я верил тому, что он говорил: что к концу 2016 года автомобиль сможет сам разъезжать по стране. И мне пришлось купить одну из моделей. Вы знаете, я отдал 50000 долларов, но получил лишь обманутые ожидания. Я могу сказать, что это никогда не проедет через всю страну», – заявил Возняк.
По мнению соучредителя Apple, разработка ИИ под руководством Илона Маска направит развитие технологии в неверном направлении.
«Если вы хотите, <...> чтобы к ИИ было много претензий и он пытался тебя убить при каждом удобном случае, то смело покупайте Tesla», – сообщил он.
Ранее стало известно, что компания Tesla приступила к «альфа-тестированию» электропикапа Cybertruck.