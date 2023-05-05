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Соучредитель Apple Возняк: «Если хотите, чтобы вас убил ИИ, то покупайте Tesla»

Соучредитель компании Apple Стив Возняк раскритиковал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, а также его компанию Tesla. Об этом сообщает портал Electrek.

Соучредитель Apple: «Если хотите, чтобы вас убил ИИ, то покупайте Tesla»
© globallookpress.com

По словам Возняка, он остался крайне разочарован деятельностью Илона Маска, так как многие его обещания остались не сдержаны.

«Я верил тому, что он говорил: что к концу 2016 года автомобиль сможет сам разъезжать по стране. И мне пришлось купить одну из моделей. Вы знаете, я отдал 50000 долларов, но получил лишь обманутые ожидания. Я могу сказать, что это никогда не проедет через всю страну», – заявил Возняк.

По мнению соучредителя Apple, разработка ИИ под руководством Илона Маска направит развитие технологии в неверном направлении.

«Если вы хотите, <...> чтобы к ИИ было много претензий и он пытался тебя убить при каждом удобном случае, то смело покупайте Tesla», – сообщил он.

Ранее стало известно, что компания Tesla приступила к «альфа-тестированию» электропикапа Cybertruck.

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