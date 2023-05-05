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Нововведение в Gmail разочаровало пользователей сервиса

Компания Google стала размещать рекламу в почтовом сервисе Gmail под видом входящих писем, смешивая ее с сообщениями. Об этом сообщает портал Neowin.

Нововведение в Gmail разочаровало пользователей сервиса
© depositphotos.com

Сервис Gmail начал показывать рекламные баннеры в папке «Входящие». Они имитируют обычные письма, но при этом отмечены небольшой плашкой «Ad» (пер. с англ. — «Реклама»). Реклама видна как на компьютерах, так и на смартфонах.

Некоторые пользователи отметили рост количества рекламы в Gmail, о чем стали массово жаловаться в соцсетях.

«Как человек, который старается держать почту в порядке, я просто в ярости от того, что Gmail размещает рекламные объявления в моем входящем ящике», — заявила в Twitter девушка с ником @rohallma.

Пользователь @Marshallc6 отметил в Twitter страницу Google и заявил, что подобное нововведение должно быть признано незаконным. Он призвал компанию вернуть рекламу в самый верх страницы, чтобы она не перемешивалась со входящими письмами.

Компания Google пока никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Google раскритиковали гендиректора компании, сравнив его со злодеем из «Шрека».

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