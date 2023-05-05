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Google представила складной смартфон Pixel Fold

Google представила свой первый складной смартфон. Информация об устройстве появилась на сайте компании.

Google представила складной смартфон Pixel Fold
© Google

Судя по опубликованным изображениям, аппарат имеет две половинки, соединенные между собой шарниром. На внутренней стороне находится гибкий экран, который позволяет устройству складываться. На внешней части Pixel Fold расположены камера и дополнительный дисплей.

«Первый складной телефон, разработанный Google», — описали новый аппарат в корпорации.

В компании пообещали раскрыть характеристики и стоимость девайса позже.

Согласно отчету блогера Джона Проссера, первый складной флагман Google получит 5,8-дюймовый и 7,6-дюймовый дисплеи — последний окажется складным. Аппарат будет базироваться на процессоре Tensor, также он получит чип Titan M2, который будет отвечать за безопасность. Смартфон выйдет с камерой, которая будет иметь объективы разрешением 48, 10,8 и 10,8 мегапикселей. Устройство получит «экстремальный» режим энергосбережения с автономностью 72 часа.

Ранее инсайдеры выяснили, что Google Pixel Fold оценят минимум в 1,7 тысячи долларов. Складной гаджет будет конкурировать на рынке с флагманскими смартфонами Apple.

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