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Тим Кук высказался о потенциале искусственного интеллекта

Руководитель американской компании Apple Тим Кук высказался на тему новых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание MacRumors.

Тим Кук высказался о потенциале искусственного интеллекта
© Lenta.ru

В сообщении относительно очередного квартального отчета Кук заявил, что потенциал искусственного интеллекта очень интересен. При этом предприниматель отметил, что с ИИ есть ряд проблем, которые необходимо решить.

Глава Apple заметил, что использование ИИ и новых технологий должно быть очень обдуманным и разумным. Также Тим Кук заявил, что Apple давно применяет искусственный интеллект в своих продуктах — так, ИИ используется в функциях обнаружения падения и замера ЭКГ на часах Apple Watch.

По словам журналистов медиа, таким образом Кук прокомментировал растущую популярность чат-ботов, самым востребованным из которых оказался ChatGPT. Также в своем выступлении предприниматель отреагировал на критику голосового помощника Siri, который, по мнению многих специалистов, значительно уступает ChatGPT.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит «фундаментальная ответственность». Байден отметил, что использование ИИ несет риски для людей, общества и национальной безопасности.

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