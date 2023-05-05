Тим Кук высказался о потенциале искусственного интеллекта

Руководитель американской компании Apple Тим Кук высказался на тему новых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание MacRumors.

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В сообщении относительно очередного квартального отчета Кук заявил, что потенциал искусственного интеллекта очень интересен. При этом предприниматель отметил, что с ИИ есть ряд проблем, которые необходимо решить.

Глава Apple заметил, что использование ИИ и новых технологий должно быть очень обдуманным и разумным. Также Тим Кук заявил, что Apple давно применяет искусственный интеллект в своих продуктах — так, ИИ используется в функциях обнаружения падения и замера ЭКГ на часах Apple Watch.

По словам журналистов медиа, таким образом Кук прокомментировал растущую популярность чат-ботов, самым востребованным из которых оказался ChatGPT. Также в своем выступлении предприниматель отреагировал на критику голосового помощника Siri, который, по мнению многих специалистов, значительно уступает ChatGPT.