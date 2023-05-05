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Россияне начали скупать DVD-проигрыватели

В России в первом квартале 2023 года зафиксирован рост спроса со стороны граждан на DVD-проигрыватели. Он увеличился более чем в шесть раз, или на 526%, в сравнении с таким же периодом 2022 года, на диски - на 65%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wildberries.

Россияне начали скупать DVD-проигрыватели
© globallookpress.com

Кроме того, как отмечается, в стране наблюдается почти двукратное увеличение спроса на виниловые проигрыватели и аксессуары для них.

Отмечается, что среди самых востребованных у россиян моделей DVD-проигрывателей – портативные проигрыватели с диагональю около 9-10 дюймов, которые удобно брать с собой в путешествия – во время поездок на дачу, пляж, в отпуск или на рыбалку.

Увеличение интереса к традиционным носителям наблюдают и в Ozon. Там указали на четырехкратный рост спроса на CD-проигрыватели для воспроизведения звуковых компакт-дисков и трехкратный рост на на DVD-плееры. В компании объясняют такой тренд возобновившейся модой на ретро-товары.

Ранее представители маркетплейсов OZON и Wildberries заявили «Известиям», что россияне стали чаще покупать продукцию для творчества и хобби в 2022–2023 годах в сравнении с 2021-м.

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