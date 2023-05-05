Супервспышки на Солнце могли помочь зарождению жизни на Земле

Супервспышки на Солнце могли способствовать появлению аминокислот на нашей планете. Чтобы это выяснить, ученые проверили, как в смеси из разных химических веществ, которые были в атмосфере ранней Земли, появляются аминокислоты под воздействием протонов. Они имитировали солнечные частицы. Работа опубликована в журнале Life.

Ученые давно пытаются понять, как на Земле появилась жизнь. Например, исследователи ищут объяснение тому, как на Земле образовались аминокислоты — сырье, из которого возникли белки и все клеточные организмы. В конце XIX века исследователи предположили, что жизнь могла появится в «теплом маленьком пруду», который был похож на «суп» из химических веществ, питаемых разными источниками энергии (молнии, тепло и так далее).

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Воссоздать эти первобытные условия попытался Стэнли Миллер из Чикагского университета в 1953 году. Ученый заполнил камеру метаном, аммиаком, водой и молекулярным водородом — газами, которые, как считается, преобладали в атмосфере ранней Земли. После этого Миллер зажигал электрическую искру, имитируя молнию. Через неделю исследователь обнаружил в камере 20 разных аминокислот.

Однако за последние 70 лет эта интерпретация значительно усложнилась. Сегодня ученые знают, что аммиака и метана в то время было гораздо меньше, чем считалось ранее. Вместо этого в воздухе было много углекислого газа и молекулярного азота. Чтобы разрушить эти вещества, нужно гораздо больше энергии. Более того, аминокислот из этих газов будет гораздо меньше.

Исследователи начали искать ответы на эти пробелы в теории появления жизни на Земле. Одни ученые считали, что много энергии давали ударные волны от падающих метеоров, другие — ультрафиолетовое излучение Солнца. Пытаясь найти ответ, ранее астрономы использовали данные миссии NASA Kepler, которая показала новые источники энергии для возникновения жизни.

В 2016 году ученые опубликовали исследование, в котором предположили, что в первые 100 миллионов лет существования нашей планеты Солнце было примерно на треть тусклее, чем сегодня. При этом солнечные супервспышки — мощные взрывы, во время которых выделяется в 10 тысяч раз больше энергии, чем во время обычных вспышек — происходили раз в 3-10 дней. Сегодня мы наблюдаем такие всплески энергии примерно раз в столетие. Такие взрывы запускают частицы со скоростью, близкой к скорости света. Они регулярно сталкиваются с атмосферой Земли и запускают химические реакции.

В то же время команда японских ученых исследовала химию пребиотиков. Они пытались понять, как галактические космические лучи, поступающие в нашу систему из-за ее пределов, могли повлиять на атмосферу ранней Земли.

«Большинство исследователей игнорируют галактические космические лучи, потому что они требуют специального оборудования, такого как ускорители частиц. Мне посчастливилось иметь доступ к некоторым из них рядом с нашими объектами», — рассказал Кэнсэй Кобаяси из Йокогамского государственного университета.

Теперь ученые из обеих групп создали смесь газов, соответствующую атмосфере ранней Земли. В этот микс вошел углекислый газ, молекулярный азот, вода и переменное количество метана (до сих пор непонятно, сколько метана было в ранней атмосфере Земли, но ученые считают, что не очень много). Исследователи стреляли в газовые смеси протонами и поджигали их искрами, имитируя солнечные частицы и разряды молнии.

Пока доля метана была больше 0,5%, смеси, в которые запускали протоны, создавали аминокислоты и карбоновые кислоты. Однако для того, чтобы аминокислоты появлялись от разрядов «молнии», нужно, чтобы метана было около 15%.

«И даже при 15% метана скорость производства аминокислот молнией в миллион раз меньше, чем протонами», — отметил Владимир Айрапетян из Центр космических полетов имени Годдарда NASA.

При этом протоны не только требуют меньше метана для реакций, но и производят больше карбоновых кислот, чем «молнии».

Судя по всему, солнечные частицы — более эффективный источник энергии, чем молния. Раньше ученые считали, что молнии во времена ранней Земли были таким же привычным явлением, как и сегодня, однако из-за более тусклого Солнца все было немного иначе.

«В холодных условиях у вас никогда не бывает молний, а ранняя Земля была под довольно слабым Солнцем. Это не говорит о том, что это не могло произойти из-за молнии, но теперь молнии кажутся менее вероятными, а солнечные частицы — более вероятными», — отметил Владимир Айрапетян.